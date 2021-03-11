Сын легендарного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег покинул Украину

42-летний Грег, который живет и работает в США, приезжал проведать отца после реанимации, а сейчас отправился назад. Как сообщает Politeka.net, соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

Отметим, на кадрах из аэропорта Грег казался очень раздраженным. Сын хореографа возмущался по поводу того, сколько сейчас необходимо бумаг, чтобы путешествовать.

"Это безумие!" - заявил Грег.

Хотя, можно сказать, что сейчас ему еще повезло. Ведь во время поездки в Украину Грегу пришлось пропустить рейс, поскольку тест на коронавирус ему не успели сделать вовремя.

Сын Григория Чапкиса показал, что из Киева он полетел в Амстердам, где сделал пересадку и оттуда уже отправился в США.

Во время своего пребывания в Киеве Грег показал отца, которого выписали из реанимации после осложнений от пневмонии.

Заболевание заметно сказалось на состоянии 91-летнего Григория Чапкиса. На новых кадрах, заметно, что сейчас ему нелегко даже ходить и говорить.

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