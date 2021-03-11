Сын легендарного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег показал, что сейчас с его отцом

Как известно конец 2020 года и начало 2021 принесли настоящие испытания знаменитому 91-летнему хореографу. В декабре он попал в больницу с пневмонией. Чапкис уже практически поборол заболевание. Но внезапно понадобилась новая госпитализация в январе, а в феврале он и вовсе оказался в реанимации.

42-летний Грег, который живет и работает в США, приехал поддержать отца в этот непростой период.

Заболевание заметно сказалось на состоянии Чапкиса. На новых кадрах, которые появились в Сети заметно, что сейчас ему нелегко даже ходить. Грег показал, как вышел на прогулку с отцом.

Также Грег хотел, чтобы отец рассказал о том, как себя чувствует на камеру, но Григорий Чапкис сперва даже не расслышал вопрос, а затем отказался.

«Мне не надо интервью», - сказал Чапкис-старший. Похоже, что даже разговор требует от него сейчас больших усилий.

Вместе с тем, несмотря ни на что 91-летний хореограф старается держаться и даже дома он оделся со свойственным ему шармом.

«Мы держимся, ребята, держимся. Молитесь за папочку», - сказал Грег Чапкис.

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