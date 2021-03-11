Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала фигуру в романтичном платье с пикантной деталью

40-летняя модель и актриса Анна Сафрончик, которая живет и строит свою карьеру в Италии, поделилась новым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

Судя по подписи, красотка решила опубликовать архивный снимок. На фото она позирует на живописной улочке в теплое время года. Для прогулки Анна выбрала роскошное кремовое платье, которое так и приковывает к себе взгляды. Длинный наряд с глубоким декольте позволил модели продемонстрировать свои впечатляющие формы. При этом, она решила не надевать лифчик, добавив в свой образ перчинку.

На снимке Анна облокотилась на деревянный столик и посылает в камеру «поцелуйчик».

Ее поклонники тут же принялись засыпать красотку комплиментами.

«Лучшая», «Ты всегда прекрасная», «Добрый вечер, милая», «Добрый вечер тебе сладкая принцесса», - пишут люди.

Напомним, что недавно Сафрончик опубликовала фотографию, где позирует в черном наряде. Сама красавица полулежит на подушках. Волосы Анна не стала собирать в прическу, а свободно распустила.

Снимок внучки Чапкиса получился очень атмосферным.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "Нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танців з зірками" покорила кадром в постели и обращением: "Женщинам всегда приходилось...".