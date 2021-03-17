Внук известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Максим, перенес операцию

Как передает Politeka.net, подробностями на своей странице в Instagram написала невестка знаменитого хореографа — супруга его сына Грега, Эмбер Чапкис. Также она показала фото мальчика после хирургического вмешательства, которое понадобилось из-за проблем ребенка с зубами.

Ранее подобную операцию делали и старшему сыну Грега и Эмбер, однако мальчики перенесли все совсем по-разному.

«Слава богу, вчера уже позади. Я была так измотана всем. Максим вышел из этого совсем не так, как Николай. Николай вышел из кабинета врача, сел в авто и сказал маме, что я хочу на рыбалку, и он пошел. Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы как бы проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я оставила его. Я тогда действительно плохо чувствовала себя», - поделилась невестка Чапкиса.

Решение сделать сыну операцию далось ей нелегко.

«Как только он достаточно проснулся, его отцепили от всего, дали немного сахара, и он почувствовал себя лучше. Он попытался самостоятельно встать с кровати. Когда он сел в кресло на колесахи показал мне большой палец вверх 👍 Я начала расслабляться. Я беспокоилась о своем решении пойти на это», - рассказала Эмбер.

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