Легендарный хореограф и судьи "Танців з зірками" Григорий Чапкис вернулся из реанимации и теперь восстанавливается после болезни дома

Как известно конец 2020 года и начало 2021 принесли настоящие испытания знаменитому 91-летнему хореографу. В декабре он попал в больницу с пневмонией, тест на коронавирус показал негативный результат. Чапкис уже практически поборол заболевание. Но внезапно понадобилась новая госпитализация в январе, а в феврале он и вовсе оказался в реанимации.

В марте хореограф оказался дома, однако болезнь сильно ударила по его состоянию.

Проведать отца в этот непростой период приезжал его сын Грег, который живет и работает в США.

Он показал, как вышел с отцом на прогулку. Заметно, что сейчас Григорию Чапкису нелегко даже ходить, сын поддерживал его под руку.

«Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем», - отметил Грег.

На другом видео сын Григория Николаевича показывает его дома, когда он сидит в кресле. Грег спрашивает у отца, как он себя чувствует, однако хореограф сначала не расслышал вопрос, а потом ответил: "Мне не надо интервью. Самочувствие ... как будто бы не видно".

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