Внучка известного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса удивила снимком в прозрачном наряде

40-летняя Анна Сафрончик живет в Италии и продвигает себя как актрису и модель. Красотка активно ведет свою страничку в Инстаграм, где делится с поклонниками своими фото.

На этот раз Анна буквально сразила наповал черно-белым снимком, в котором продемонстрировала свою женственность и страсть. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на фото красотка предстала в весьма пикантном образе. Сафрончик стоит у стены в черном кружевном платье из прозрачной ткани. Модель кокетливо приспустила наряд с плеч и в то же время приподняла и без того короткую юбку.

Под платьем проглядываются черные трусики красотки, а вот лифчик Анна решила не надевать, будто нарочно дразня зрителя.

Глядя на это фото, можно сказать, что именно так и выглядит настоящий соблазн.

Ранее мы писали, что Сафрончик решила опубликовать архивный снимок. На фото она позирует на живописной улочке в теплое время года. Для прогулки Анна выбрала роскошное кремовое платье, которое так и приковывает к себе взгляды.

Длинный наряд с глубоким декольте позволил модели продемонстрировать свои впечатляющие формы.

Напомним, роскошная внучка Чапкиса из "Танців з зірками" подразнила сочными формами в бездонном декольте: "Сладкая принцесса".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "Нет границ".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танців з зірками" покорила кадром в постели и обращением: "Женщинам всегда приходилось...".