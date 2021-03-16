Внуку известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Максиму, понадобилась операция

Как передает Politeka.net, об этом в Instagram написала невестка хореографа — супруга его сына Грега, Эмбер Чапкис. Оказалось, что к хирургическому вмешательству пришлось прибегнуть из-за проблем ребенка с зубами. Эмбер призналась, что очень бы не хотела делать сыну операцию, но другого выхода нет.

«Максиму делают операцию в ротовой полости. Когда он у меня появился, я сказала себе, что буду очень осторожна с его зубами. Я все перепробовала с тех пор, как у него появились зубы. У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет. Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ», — пишет Эмбер Чапкис.

Супруга Грега Чапкиса также добавила, что их старшему сыну Николя делали подобную операцию. Несмотря на то, что в семье уже был подобный опыт, она очень переживает, и даже не смогла сдержать слез.

«Это был лучший опыт, потому что он ничего из этого не помнит. Надеюсь, у Максима будет так же. Я так сильно люблю своих мальчиков. Когда нас забрали, Максим сказал: "Мама, на самом деле я не хочу этого делать". Я знала, что он начал думать об этом, поэтому сказала: "Максим у тебя все получится. Все будет идеально. Обещаю". Он показал мне палец вверх, а потом я плакала всю дорогу, возвращаясь к машине», — поделилась женщина.



Отметим, Эмбер Чапкис является супругой 42-летнего сына Григория Чапкиса Грега. Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.

Грег - сын Григория Чапкиса и его второй жены Натальи.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в прозрачном платье забыла про стыд, подразнив формами: "так выглядит соблазн"

Как сообщала Politeka, покинувший Украину сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал семейную идиллию в США: "Нет ничего лучше…"

Также Politeka писала, что легендарный Чапкис на прогулке по Киеву поразил изможденным видом, еле ходит: "Это борьба..."