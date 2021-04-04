Син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, 42-річний Грег, викликав ажіотаж серією нових фото

Як передає Politeka.net, Грег, який пішов по стопах батька й присвятив своє життя танцям, опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав найцінніше.

Зазначимо, син Чапкіса живе та працює у Сан-Франциско в США. У нього є власна танцювальна школа Chapkis Dance. Але, на відміну від свого батька, Чапкіс-молодший замість класичних танців займається хіп-хопом. Грег домігся певного успіху в кар'єрі й навіть ставить номери американським знаменитостям.

Крім того, він обзавівся дружиною та дітьми. І саме вони стали для нього найголовнішим у житті.

"Моє все ❤ ️ #сім'я #chapkisfamily", - підписав Грег опубліковані кадри, на яких показав красуню-дружину Ембер і двох синів.

Користувачів зворушило побачене:

"Так мило!!!"

"Ми сумуємо за тобою! Але ми так пишаємося всім, що ви робите!!! Ми любимо вас так сильно!!!! ❤️😘"

"Це наймиліша сім'я ❤️"

"Яка прекрасна сім'я, твоя дружина пишається тобою, тим, як ти красиво танцюєш ❤️ 😍 👏"

Раніше ми розповідали, молодшому синові Грега знадбилась термінова операція на зубах. Подробиці в соцмережі розповіла Ембер.

"Максиму роблять операцію в ротовій порожнині. Коли він у мене з'явився, я сказала собі, що буду дуже обережна з його зубами. Я все перепробувала з тих пір, як у нього з'явилися зуби. У нього просто м'які зуби, і як я можу утримати його подалі від цукру або цукерок? Я б хотіла, щоб йому не доводилося цього робити, але я знаю, що це найкращий спосіб", — повідомляла дружина Грега.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" вибігла з дому в коротенькому пеньюарі, підкоривши формами: "Мама мія"

Як повідомляла Politeka, син Чапкіса з " Танців з зірками "показав свій другий дім і це не Україна:" Просто..."