Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал
Грег показал новые кадры на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
42-летний танцор пошел по стопам своего отца, и решил посвятить себя танцам. У Грега есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. Но, в отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом.
Танцор добился больших успехов в своей карьере и работает с постановками танцев даже для американских знаменитостей. В связи с этим ему часто приходится ездить по стране с турами. Сейчас он прилетел с туром в Майами, который даже назвал своим вторым домом, и решил показать свое временное жилище.
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«Это мой любимый отель в Майами. Даже телевизор в ванной. Посмотрите на это. Обожаю!», - сказал он.
Грег Чапкис провел румтур по номеру отеля, в котором он поселился.
Танцор показал довольно просторное помещение с современной техникой и стильным ремонтом. Также в номере есть балкон.
Напомним, недавно сын 91-летнего хореографа приезжал в Киев, чтобы проведать и поддержать отца, который сейчас восстанавливается после реанимации. Туда он попал с осложнениями после пневмонии в феврале.
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