Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал

Грег показал новые кадры на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

42-летний танцор пошел по стопам своего отца, и решил посвятить себя танцам. У Грега есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. Но, в отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом.

Танцор добился больших успехов в своей карьере и работает с постановками танцев даже для американских знаменитостей. В связи с этим ему часто приходится ездить по стране с турами. Сейчас он прилетел с туром в Майами, который даже назвал своим вторым домом, и решил показать свое временное жилище.

«Это мой любимый отель в Майами. Даже телевизор в ванной. Посмотрите на это. Обожаю!», - сказал он.

Грег Чапкис провел румтур по номеру отеля, в котором он поселился.

Танцор показал довольно просторное помещение с современной техникой и стильным ремонтом. Также в номере есть балкон.

Напомним, недавно сын 91-летнего хореографа приезжал в Киев, чтобы проведать и поддержать отца, который сейчас восстанавливается после реанимации. Туда он попал с осложнениями после пневмонии в феврале.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия"

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса из «Танців з зірками» показал свой второй дом и это не Украина: "Просто..."

Также Politeka писала, что маленький внук Чапкиса перенес операцию, измученная мама показала фото: «Действительно плохо…»