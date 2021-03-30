Внучка знаменитого украинского танцора и судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик вышла из дома в пикантном наряде
40-летняя внучка украинского хореографа уже давно живет и строит карьеру в Италии. Там Сафрончик удалось стать довольно успешной актрисой и моделью. Сейчас она отлично владеет итальянским языком и именно на нем общается со своими многочисленными подписчиками. В связи со своей работой она регулярно делится в Инстаграм новыми фото, на которых предстает в разных образах.
Как сообщает Politeka.net, на этот раз Анна поделилась фотографиями, которые не могут не будоражить воображение зрителей. Так, на снимках красотка предстала в коротком черном пеньюаре с кружевом по линии глубокого декольте. Сверху модель накинула серый кардиган, однако на фото он почти полностью приспущен и ничего не закрывает.
На кадрах девушка запечатлена в дверях своего дома прямо перед тем, как выйти на улицу. Фото получились они романтичными и непринужденными.
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Поклонники Анны пришли в восторг от ее образа.
«Чудесно», «Мама мия, какая ты красивая!», «Ты фантастическая», «Самая красивая», «Добрый вечер чудесная Анна», «Комментировать нечего, фото говорят сами за себя...Привет, Анна», - пишут люди.
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