Внучка знаменитого украинского танцора и судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик вышла из дома в пикантном наряде

40-летняя внучка украинского хореографа уже давно живет и строит карьеру в Италии. Там Сафрончик удалось стать довольно успешной актрисой и моделью. Сейчас она отлично владеет итальянским языком и именно на нем общается со своими многочисленными подписчиками. В связи со своей работой она регулярно делится в Инстаграм новыми фото, на которых предстает в разных образах.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз Анна поделилась фотографиями, которые не могут не будоражить воображение зрителей. Так, на снимках красотка предстала в коротком черном пеньюаре с кружевом по линии глубокого декольте. Сверху модель накинула серый кардиган, однако на фото он почти полностью приспущен и ничего не закрывает.

На кадрах девушка запечатлена в дверях своего дома прямо перед тем, как выйти на улицу. Фото получились они романтичными и непринужденными.

Поклонники Анны пришли в восторг от ее образа.

«Чудесно», «Мама мия, какая ты красивая!», «Ты фантастическая», «Самая красивая», «Добрый вечер чудесная Анна», «Комментировать нечего, фото говорят сами за себя...Привет, Анна», - пишут люди.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини-бикини ошеломила формами, даст фору молодым: "Лето близко".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" понежилась на берегу моря, завлекая на безлюдный пляж: "Столько сладости".

Также Politeka писала, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" приласкала свое декольте, впечатлив видом: "Никогда не стареешь".