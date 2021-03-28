Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как нежится на пляже

Как пишет Politeka.net , 40-летняя внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик давно живет в Италии. Красотке удалось достичь высот в актерском мастерстве и построить модельную карьеру, девушка владеет хорошо итальянским языком и часто делиться интересными фото в социальной сети Инстаграм, где за ней следят множество людей. Сегодня Анна опубликовала несколько кадров, восхитив видом.

На одном из снимков красотка сидит в джинсах и пальто на берегу пляжа. Сафрончик скрестила ноги и повернулась к камере, радуя своей улыбкой. На других фото Анна поделилась красотой местной природы.

"Счастливого Вербного воскресенья", - написала Анна под фото.

Фанаты сразу начали лайкать и комментировать фото: "С Вербным воскресеньем тебя, любимая", "Прекрасная Анна. Очень красивая женщина. Живи жизнью", "Добрый вечер и счастливого Вербного воскресенья", "Хорошего Вербного воскресенья и тебе. Ты красивая женщина, столько сладости", "Доброго времени суток тебе великолепное существо", "Невероятная красота женщины делает пейзаж возвышенным".

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из " Танців з зірками" приласкала свое декольте, впечатлив видом.

А еще Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини-бикини ошеломила формами, даст фору молодым.