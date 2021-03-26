Внучка известного на всю Украину хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик, очаровала кадрами своей медитации

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Анна разместила фото, на котором медитирует в природном заповеднике Panta Rhei.

На кадре Анна сидит в позе лотоса на фоне прекрасного дерева с ярко-алыми листьями, за которым проглядывается озеро. Анна в коричневых штанах, сером свитере и шарфе, а темные волосы развевает ветер.

Модель закрыла глаза, ее лицо умиротворенно и прекрасно, будто цветок прекрасной лили. Руки лежат на коленях, с соединенными пальцами.

Яркий кадр не обошли вниманием поклонники Анны, которые оставили множество комментариев под прекрасным кадром:

"Ты очень очаровательная Анна", "Вы божественны ✨❤️✨", "Озеро Комо", "Зрелищно ❤️❤️😍", "Западная карма", "Какое зрелище!", "Какая кукла", "Словно наша королева в медитации после обращения к народу 😂", "Где это?", "Шикарная женщина", "Какая богиня!"- написали поклонники.

Анна Сафрончик, внучка Григория Чапкиса в течение 13 лет проживает в Италии, где работает моделью и актрисой. Девушка прекрасно выглядит и часто публикует снимки на которых запечатлена во время работы или в домашней обстановке. Фото Анны обожают поклонники, за ее страничкой следит более 526 тысяч фолловеров.

Напомним, что внучка Чапкиса устроила горячие танцы в шелковом белье, дедушка может гордиться: "Поехали!"

Как сообщала Politeka 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» приковала взгляды к экстра-декольте: «Ах, я люблю…»

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"