Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась пикантным кадром из фильма, в котором снималась

Как передает Politeka.net, у 91-летнего Чапкиса есть не только знаменитый сын, который живет и работает в Америке, но также весьма известная внучка Анна Сафрончик, которая живет в Италии. Дочка тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочки хореографа от первого брака) известна в Италии как актриса и модель. Несмотря на то, что в Италию девочка переехала, когда ей было 13 лет, она сумела достичь высот в творчестве.

Стоит отметить, что внучка Чапкиса – настоящая красотка. Уже в 17 лет она сумела завоевать титул «Мисс Тоскана». Сейчас актрисе 40 лет, но выглядит она не старше 30-ти.

На свежем фото, которое опубликовала звезда, она предстала в образе средневековой девушки. Анна поделилась кадром из фильма, в котором снималась. В историческом образе девушка смотрелась очень гармонично. Поклонники не смогли оторвать взгляд от зоны декольте.

«Красиво», «Лучшая актриса в мире», «Идеально», «Ах, я люблю этот фильм», «Красивая женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в постели изумила видом и признанием: "Не могу перестать…".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!".

Также Politeka писала, что внучка Григория Чапкиса явила итальянцам натуральную красоту, поманив "ложбинкой греха": "Belissima Anna!".