Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, блиснула стрункою фігурою

Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу), передає Politeka.net. Коли дівчинці було 13 років, вона з сім'єю переїхала до Італії, де стала займатися модельною кар'єрою.

Вже в 17 років красуня завоювала титул «Міс Тоскана». Зараз Анна не тільки бере участь в різних фотосесіях, а й знімається у фільмах і серіалах.

Не забуває внучка української легенди вести сторінку в Instagram. Зараз на неї підписані 526 тисяч користувачів мережі.

В одному з останніх постів Анна позувала в пальто, з якого виставлялося оголене тіло. Зірка взула чобітки на довгих шпильках, присіла і блиснула стрункою ніжкою.

На іншому фото модель позувала на вулиці, підкорюючи стрункістю. Зірка просто приковувала до себе погляд, адже образ хоч і був, здавалося, простим, але при цьому дуже гарячим.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Чудова! 🔝 ", "Прекрасна 😍«,» приголомшливо красива і в той же час дуже елегантна«, » Приголомшлива🤗 💘 💟 🤗«, » вищий пілотаж❤️❤️👏 👏«,» яка ти чудова«,» Привіт, ти диво«,» чудова«," Боже, що ти робиш зі мною!!!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Вау, красива Анна😍 😘», «Анна, забери мене😍", "Principessa Anna!", - написали користувачі мережі.

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