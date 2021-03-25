Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, блеснула стройной фигурой

Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака), передает Politeka.net. Когда девочке было 13 лет, она с семьей переехала в Италию, где стала заниматься модельной карьерой.

Уже в 17 лет красотка завоевала титул «Мисс Тоскана». Сейчас Анна не только принимает участие в разных фотосессиях, но и снимается в фильмах и сериалах.

Не забывает внучка украинской легенды вести страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 526 тысяч пользователей сети.

В одном из последних постов Анна позировала в пальто, из которого выставлялось обнаженное тело. Звезда обула сапожки на длинных шпильках, присела и блеснула стройной ножкой.

На другом фото модель позировала на улице, покоряя стройностью. Звезда просто приковывала к себе взгляд, ведь образ хоть и был, казалось, простым, но при этом очень горячим.

За 50 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

«Великолепная! 🔝», «Прекрасная 😍», «Потрясающе красивая и в то же время очень элегантна», «Потрясающая 🤗💘💟🤗», «Высший пилотаж ❤️❤️👏👏», «Какая ты замечательная», «Привет, ты чудо» , «Чудесная», «Боже, что ты делаешь со мной!!!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Вау, красивая Анна 😍😘», «Анна, забери меня 😍", "Principessa Anna!", - написали пользователи сети.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "Нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танців з зірками" покорила кадром в постели и обращением: "Женщинам всегда приходилось...".