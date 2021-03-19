Обворожительная внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик, модель и актриса, поделилась самым сокровенным, лежа в постели

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Анна Сафрончик разместила несколько мечтательных фото, обнявшись с подушкой.

В кадре 40-летняя модель предстала в ассиметричном наряде лежа в постели. Анна разместила фото с акцентом на своих выразительных глазках, которые так и манят глубиной и невероятно красывые.

"Я не могу перестать мечтать ... а ты?", - подписала свои снимки девушка.

Поклонники не смогли пройти мимо очаровательной красотки, и оставили в колонке комментариев множество комплиментов и приятных слов. Свою фаворитку фаны назвали самой очаровательно, возвеличили на уровень королев и божества:

"Какая красотка! мне это очень нравится", "Ты наша Богиня!", "Я тоже! Спасибо!", "Супер🔥😍", "Маленькая София Лорен. Вечная красота 🙌", "Никогда не переставай мечтать ❤️", "Великолепна!", "Красиво ❤️", "Всегда красиво и обворожительно😍😍😍😍", "Вы замечательная!", "Какая красотка! мне это очень нравится", - оставили свои комментарии поклонники Анны.

Недавно мы писали, что Анна размещала в сторис свои занятия йогой, показав насколько гибкая и как чудесно себя чувствует. В кадрах модель умело выгибается, демонстрируя свою силу и гибкость в разных асанах. Для занятий йогой Сафрончик выбрала удобный спортивный костюм черного цвета.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" высоко задрала ногу, впечатлив гибкостью: "Время...".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в черном белье пленила изяществом и красотой: "Чудесное создание".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в прозрачном платье забыла про стыд, подразнив формами: "так выглядит соблазн".