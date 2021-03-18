Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала, как поддерживает идеальную форму при помощи йоги

Как известно, 40-летняя Анна Сафрончик живет в Италии. Благодаря своей усердной работе, она довольно популярна как модель и актриса. Красотка активно ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно радуя поклонников свежими кадрами. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Сафрончик решила показать, как поддерживает свое тело в форме.

Так, на кадрах можно увидеть, как модель умело выгибается, демонстрируя свою силу и гибкость в разных асанах. Для занятий йогой Сафрончик выбрала удобный спортивный костюм черного цвета. Наряд с коротким топом и облегающими штанами еще больше подчеркивает идеальную фигуру модели, а также позволяет ей продемонстрировать впечатляющий пресс.

«Время йоги», - подписала новые кадры внучка Чапкиса.

Напомним, ранее мы писали, что Сафрончик выложила в сеть пленительные фото, на которых показала всю свою естественную красоту.

На новых снимках Анна запечатлена, сидя на полу в уютной светлой комнате. На ней узкое черное боди с кружевным декором и темные плотные чулки, а сверху она накинула светлую кофту оверсайз.

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Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка-красотка Чапкиса озвучила простой секрет, как сохранить молодость: "Найдите время для...".

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