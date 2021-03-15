Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик удивила естественной красотой в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик уже долгие годы в Италии, где построила успешную актерскую и модельную карьеру. Красотка с украинскими корнями очень полюбилась итальянцам, она снялась во многих фильмах и стала героиней множества глянцев. Анна активный блогер в Instagram, где часто радует поклонников яркими фото из своей жизни. Так, на днях модель выложила в сеть пленительные фото, на которых показала всю свою естественную красоту.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена, сидя на полу в уютной светлой комнате, она меняет позы в угоду фотографу. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном образе – на ней узкое черное боди с кружевным декором и темные плотные чулки, а сверху она накинула светлую кофту оверсайз. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и упругие прелести актрисы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подпсии к публикации Сафрончик загадочно написала: "Locked or blocked?". Поклонники звезды тут же принялись обсуждать ее изумительные снимки, засыпая комплиментами и признаниями в любви в комментариях к фото. "Чудесное создание", "Очень красиво", "Я люблю тебя", "Ты невероятно красивая", "Удивительная красота", - пишут пользователи под фото Анны.

Напомним, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно"

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка-красотка Чапкиса озвучила простой секрет, как сохранить молодость: "Найдите время для...".

Также Politeka писала, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без косметики и белья показала натуральную красоту: домашние кадры.