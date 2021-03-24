Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, підкорила зовнішністю

Внучка Чапкіса з 13 років живе в Італії, передає Politeka.net. У 17 років дівчина завоювала титул «Міс Тоскана», з того часу вона продовжує зачаровувати своєю красою. Здається, час для цієї красуні зупинився.

Зараз Анна знімається у фільмах і серіалах, а також активно веде сторінку в Instagram. На аккаунт Сафрончик підписані 526 тисяч осіб, з якими вона регулярно ділиться красивими фото.

На одному з останніх знімків внучка відомого українця постала в блакитній сукні, яка підкреслила колір її очей. Наряд мав декольте - справжню "улоговинку гріха", з якої ледь виставився бюст. Вигляд у Анни був свіжим і квітучим, ніколи не скажеш, що цій жінці вже 40 років.

"Наше життя сповнене нескінченних дрібних відповідальних рішень, які, якщо їх добре обміркувати і зробити, можуть змінити ситуацію в корені...",- написала артистка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"Belissima Anna! Прекрасна жінка з ідеальною посмішкою, красивою фігурою і хорошою душею. Розумна, се**уальна, провокаційна, весела і смілива під час цієї пандемії", " яка кицька!", "З кожним днем ти стаєш все красивіше", " чудова. Поцілувати б", "Привіт, Анно, ти красива".

Зазначимо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу).

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