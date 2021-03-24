Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, покорила внешностью

Внучка Чапкиса с 13 лет живет в Италии, передает Politeka.net. В 17 лет девушка завоевала титул «Мисс Тоскана», с тех пор она продолжает завораживать своей красотой. Кажется, время для этой красотки остановилось.

Сейчас Анна снимается в фильмах и сериалах, а также активно ведет страничку в Инстаграм. На аккаунт Сафрончик подписаны 526 тысяч человек, с которыми она регулярно делится красивыми фото.

На одном из последних снимков внучка известного украинца предстала в голубом платье, подчеркнувшем цвет ее глаз. Наряд имел декольте - настоящую "ложбинку греха", из которой немного выставился бюст. Вид у Анны был свежим и цветущим, никогда не скажешь, что этой женщине уже 40 лет.

"Наша жизнь полна бесконечных мелких ответственных решений, которые, если их хорошо обдумать и сделать, могут изменить ситуацию в корне...", - написала артистка.

За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Belissima Anna! Прекрасная женщина с идеальной улыбкой, красивой фигурой и хорошей душой. Умная, се**уальная, провокационная, веселая и смелая во время этой пандемии", "Какая киска!", "С каждым днем ​​ты становишься все красивее", "Чудесная. Поцеловать бы", "Привет, Анна, ты красивая".

Отметим, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака).

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