Внучка известного хореографа, народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, покорила горячими танцами

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм модель и очаровательная красотка Анна Сафрончик показала шикарные танцы в шелковом белье.

Девушка сначала показала, как быстро делает укладку, после чего удивила задорным настроением и горячими танцами под композицию I'm Every Woman, которую исполняет Арета Франклин.

"У меня есть все, что тебе нужно, малыш!", - подпевает Анна.

Известно, что внучка легендарного хореографа продолжительное время живет в Италии, где строит свою модельную карьеру.

В ее сторис часто проскакивают кадры съемок для глянца, и также Анна снимается в сериалах и фильмах.

Красотка чудесно выглядит, видно, что время милостиво к ее фигуре и внешности.

Далее в сторис модель показала, что снимается в новом проекте, она показала, как обрабатывают ее фото в бикини на компьютере.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» приковала взгляды к экстра-декольте: «Ах, я люблю…»

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"

Также Politeka писала, что внучка Григория Чапкиса явила итальянцам натуральную красоту, поманив "ложбинкой греха": "Belissima Anna!"