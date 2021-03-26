Внучка известного хореографа, народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, покорила горячими танцами
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм модель и очаровательная красотка Анна Сафрончик показала шикарные танцы в шелковом белье.
Девушка сначала показала, как быстро делает укладку, после чего удивила задорным настроением и горячими танцами под композицию I'm Every Woman, которую исполняет Арета Франклин.
"У меня есть все, что тебе нужно, малыш!", - подпевает Анна.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Настя Каменских без штанов в образе девочки-подростка показала украинцам язык: "Постеснялась бы..."
Ани Лорак после примирения с бывшим мужем-изменщиком неожиданно вернулась в Киев: "Много нового…"
Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Известно, что внучка легендарного хореографа продолжительное время живет в Италии, где строит свою модельную карьеру.
В ее сторис часто проскакивают кадры съемок для глянца, и также Анна снимается в сериалах и фильмах.
Красотка чудесно выглядит, видно, что время милостиво к ее фигуре и внешности.
Далее в сторис модель показала, что снимается в новом проекте, она показала, как обрабатывают ее фото в бикини на компьютере.
Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» приковала взгляды к экстра-декольте: «Ах, я люблю…»
Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"
Также Politeka писала, что внучка Григория Чапкиса явила итальянцам натуральную красоту, поманив "ложбинкой греха": "Belissima Anna!"