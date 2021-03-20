Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась секретом красоты

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик уже долгие годы живет в Италии. Красотка построила успешную актерскую и модельную карьеру, она отлично владеет итальянским языком и часто делится с поклонниками секретами красоты. Анна активный пользователь Instagram, где часто радует фанатов яркими фото из своей жизни. Так, на днях модель выложила в сеть очаровательные снимки, а в подпсии к ним поделилась средством для ухода за волосами.

На новых фотографиях Сафрончик запечатлена в уютной комнате, видимо, у себя дома. Перед камерой она появилась в соблазнительном темном топике с молнией, которая слегка расстегнулась, подчеркивая упругое декольте очаровательной красотки. Волосы Анны распущены, и на втором фото отчетливо видно, как она сбрызгивает их новым спреем для ухода.

В подписи к публикациям актриса рассказала об этом средстве. "Чисто, натурально, экологично, этично! Представляю вам новую линейку Wella: @wedo_italia. Продукты, внимательные к окружающей среде и близкие к людям! Их спрей Spread Happiness после занятий йогой – панацея, он сразу придает жизненную силу волосам". Поклонники тут же кинулись обсуждать очаровательные снимки Анны, засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Чудесная", "Очень красиво", "Я люблю тебя", "Ты невероятно красивая", "Удивительная красотка", - пишут пользователи под фото.

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