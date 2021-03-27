Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как готовится к лету

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик уже долгие годы живет в Италии. Красотка построила успешную актерскую и модельную карьеру, она отлично владеет итальянским языком и часто делится с поклонниками своими секретами красоты. Анна активный пользователь Instagram, где часто радует фанатов яркими фото из своей жизни. Так, на днях модель выложила в сторис несколько кадров своего утра, а также показала, как готовится к лету.

Так, на одном из кадров Анну можно увидеть в ванной комнате, она весело прихорашивается, выполняя свои ритуалы красоты. Перед камерой красотка появилась в отличном расположении духа, она все время улыбается и кокетничает. На ней соблазнительная ночная рубашка сиреневого цвета, под которой нет белья.

Еще на нескольких кадрах Сафрончик показала, как работает над проектом. Девушка вместе с фотографом, сидя за ноутбуком, обрабатывают ее свежие фотографии в купальнике. Кадр модель подписала просто: "Лето близко". На нем Анну можно увидеть в соблазнительном бикини, которое только подчеркивает идеальную фигурку. Девушка с улыбкой на лице стоит в интересной позе среди густой зелени.

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