Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний Грег, вызвал ажиотаж серией новых фото
Как передает Politeka.net, Грег, который пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь танцам, опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал самое ценное.
Отметим, сын Чапкиса живет и работает в Сан-Франциско в США. У него есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. Но, в отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом. Грег добился определенного успеха в карьере и даже ставит номера американским знаменитостям.
Кроме того, он обзавелся женой и детьми. И именно они стали для него самым главным в жизни.
"Мое все ❤️ #семья #chapkisfamily", - подписал Грег опубликованные кадры, на которых показал красотку-жену Эмбер и двух сыновей.
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Пользователей растрогало увиденное:
"Так мило!!!"
"Мы скучаем за тобой! Но мы так гордимся всем, что вы делаете!!! Мы любим вас так сильно!!!! ❤️😘"
"Это самая милая семья ❤️"
"Какая прекрасная семья, твоя жена гордится тобой, тем, как ты красиво танцуешь ❤️😍👏"
Ранее мы рассказывали, младшему сыну Грега понадбилась срочная операция на зубах. Подробности в соцсети рассказала Эмбер.
«Максиму делают операцию в ротовой полости. Когда он у меня появился, я сказала себе, что буду очень осторожна с его зубами. Я все перепробовала с тех пор, как у него появились зубы. У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет? Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ», — сообщала жена Грега.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия"
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