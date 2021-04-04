Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний Грег, вызвал ажиотаж серией новых фото

Как передает Politeka.net, Грег, который пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь танцам, опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал самое ценное.

Отметим, сын Чапкиса живет и работает в Сан-Франциско в США. У него есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. Но, в отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом. Грег добился определенного успеха в карьере и даже ставит номера американским знаменитостям.

Кроме того, он обзавелся женой и детьми. И именно они стали для него самым главным в жизни.

"Мое все ❤️ #семья #chapkisfamily", - подписал Грег опубликованные кадры, на которых показал красотку-жену Эмбер и двух сыновей.

Пользователей растрогало увиденное:

"Так мило!!!"

"Мы скучаем за тобой! Но мы так гордимся всем, что вы делаете!!! Мы любим вас так сильно!!!! ❤️😘"

"Это самая милая семья ❤️"

"Какая прекрасная семья, твоя жена гордится тобой, тем, как ты красиво танцуешь ❤️😍👏"

Ранее мы рассказывали, младшему сыну Грега понадбилась срочная операция на зубах. Подробности в соцсети рассказала Эмбер.

«Максиму делают операцию в ротовой полости. Когда он у меня появился, я сказала себе, что буду очень осторожна с его зубами. Я все перепробовала с тех пор, как у него появились зубы. У него просто мягкие зубы, и как я могу удержать его подальше от сахара или конфет? Я бы хотела, чтобы ему не приходилось этого делать, но я знаю, что это лучший способ», — сообщала жена Грега.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия"

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса из «Танців з зірками» показал свой второй дом и это не Украина: "Просто..."