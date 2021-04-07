Анна Сафрончик, внучка 91-летнего Григория Чапкиса, хореографа и судьи "Танців з зірками", порадовала ярким фото
Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе со своей матерью Лилией Чапкис.
63-летняя Лилия тоже живет в Италии. С отцом женщина не очень близка, хоть и решила пойти по его стопам, став хореографом.
Сафрончик часто выкладывает снимки со своей мамой, дни рождения и праздники они, как правило, отмечают вместе. На опубликованном фото женщины стали близко друг к другу, изумив неподдельными теплыми улыбками. Старшая из них держала на руках небольшую собачку.
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Несмотря на разнику в 20 лет, заметно что Анна сильно похожа на мать, хоть и выше ростом.
"Мы ... Я, Мила и Мама 🌺🌸❤️🎈🌷 #nofilter #justlove", - подписала снимок Сафрончик.
Пользователи с жаром обсудили увиденное, засыпав комплиментами и дочку, внучку Чапкиса.
"Что сказать! Фото говорит само за себя!😍"
"Спасибо маме за такую красивую дочку 🤣😘"
"Мама всегда мама ❤️❤️"
"Красивая мама и прекрасная дочь ❤️"
"Вы похожи на сестер❤️"
"Замечательная семейная фотография 👏😘"
"Как молодо выглядит мама, сестрички"
Ранее мы рассказывали, Анна показала, в каком восхитительном наряде встретила весну. Девушка вышла во внутренний дворик своего дома в спортивном костюме мятного оттенка, чтобы насладиться солнышком.
"Они могут срезать все цветы, но никогда не остановят весну! (Пабло Неруда)", - подписала она кадры.
Напомним, что сын Григория Чапкиса поделился болью от разлуки с женой и детьми, что случилось: "Так грустно..."
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