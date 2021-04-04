Внучка известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик пленила неземной красотой

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка хореографа уже давно живет в Италии, где ей удалось построить успешную карьеру модели и актрисы. Сафрончик не похожа на звездного дедушку, но, судя по ее фото, гены вечной молодости передались и ей. В свои 40 лет Анна не выглядит и на 30 лет. Девушка может похвастаться упругой кожей и отсутствием морщин.

На свежем фото звезда предстала в светлой рубашке, которую она расстегнула, засветив соблазнительное кружевное белье. Бюст эффектной красотки манил и приковывал взгляды поклонников.

«То, что мы делаем, всего лишь капля в море. Но если бы этой капли не было, не было бы океана. Пусть эта Пасха заставит вас понять важность мелочей для больших перемен. (Мать Тереза ​​Калькуттская)», - подписала снимок актриса.

В комментариях женщине оставили массу приятных слов.

«Счастливой Пасхи, любовь!», «Красавица», «Анна, привет из Украины», «Наилучшие пожелания», «Бриллиант», «Ты такая красотка», «Выглядишь очень молодо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" понежилась на берегу моря, завлекая на безлюдный пляж: "Столько сладости".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье соблазнительно умостилась на кровати: "Богиня".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка легендарного Чапкиса встретила весну, задрав ножки в узких лосинах: "Mamma mia...".