Внучка 90-річного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик влаштувала весняну фотосесію
Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала серію свіжих фото, на яких показала, як радіє весняному теплу.
Так, Анна вийшла на вулицю в простенькому та в міру спокусливому вбранні. На ній були лосини й коротенький худі ніжно-м'ятного відтінку. На деяких фото образ доповнила чорна кепка.
Внучка Чапкіса похвалилася стрункою фігурою, блиснувши плоским животиком і довжелезними ногами. На одному з кадрів задоволена Анна сіла в крісло, зухвало закинувши ніжки на парапет.
"Вони можуть зрізати всі квіти, але ніколи не зупинять весну! (Пабло Неруда)", - підписала вона кадри.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Хвора "Холостячка" Мішина попустувала в ліжку з Еллертом, налякавши зовнішнім виглядом: "що з обличчям?"
Сонце підірвало шоу "Маска" своїм виступом, змусивши Олю Полякову верещати: "Це..."
З пальця Ані Лорак зникла обручка від коханця, чим обернулося примирення з екс-чоловіком: "Відправна точка..."
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Користувачі з жаром обговорили побачене, засипавши модель компліментами.
"Ти весна 👏"
"Який гарний цей колір 😍"
"Ваша краса приголомшлива 😍"
"Красива феєрична казка ❤️"
"Аеробний стиль 80-х/90-х років! 😄"
"Поки Ви там, квітка весни буде завжди 🤗"
"Найкрасивіша квітка - це ти, єдина, що квітне цілий рік, а не тільки навесні. Чудесно. 😍"
"Mamma mia, якщо я тебе зловлю ... 🤯🤯"
Нагадаємо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича). Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря в місті Ареццо, де тоді жила її сім'я, і перемогла, - так дівчина вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом і світом творчості.
Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в міні-бікіні приголомшила формами, дасть фору молодим:"літо близько".
Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "поніжилася на березі моря, заманюючи на безлюдний пляж:"стільки солодощі".