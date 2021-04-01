Внучка 90-річного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик влаштувала весняну фотосесію

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала серію свіжих фото, на яких показала, як радіє весняному теплу.

Так, Анна вийшла на вулицю в простенькому та в міру спокусливому вбранні. На ній були лосини й коротенький худі ніжно-м'ятного відтінку. На деяких фото образ доповнила чорна кепка.

Внучка Чапкіса похвалилася стрункою фігурою, блиснувши плоским животиком і довжелезними ногами. На одному з кадрів задоволена Анна сіла в крісло, зухвало закинувши ніжки на парапет.

"Вони можуть зрізати всі квіти, але ніколи не зупинять весну! (Пабло Неруда)", - підписала вона кадри.

Користувачі з жаром обговорили побачене, засипавши модель компліментами.

"Ти весна 👏"

"Який гарний цей колір 😍"

"Ваша краса приголомшлива 😍"

"Красива феєрична казка ❤️"

"Аеробний стиль 80-х/90-х років! 😄"

"Поки Ви там, квітка весни буде завжди 🤗"

"Найкрасивіша квітка - це ти, єдина, що квітне цілий рік, а не тільки навесні. Чудесно. 😍"

"Mamma mia, якщо я тебе зловлю ... 🤯🤯"

Нагадаємо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича). Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря в місті Ареццо, де тоді жила її сім'я, і перемогла, - так дівчина вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом і світом творчості.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в міні-бікіні приголомшила формами, дасть фору молодим:"літо близько".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "поніжилася на березі моря, заманюючи на безлюдний пляж:"стільки солодощі".