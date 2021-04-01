Внучка 90-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик устроила весеннюю фотосессию

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала серию свежих фото, на которых показала, как радуется весеннему теплу.

Так, Анна вышла на улицу в простеньком и в меру соблазнительном наряде. На ней были лосины и коротенький худи нежно-мятного оттенка. На некоторых фото образ дополнила черная кепка.

Внучка Чапкиса похвасталась стройной фигурой, сверкнув плоским животиком и длиннющими ногами. На одном из кадров довольная Анна уселась в кресло, дерзко закинув ножки на парапет.

"Они могут срезать все цветы, но никогда не остановят весну! (Пабло Неруда)", - подписала она кадры.

Пользователи с жаром обсудили увиденное, засыпав модель комплиментами.

"Ты весна 👏"

"Как красив этот цвет 😍"

"Ваша красота потрясающая 😍"

"Красивая феерическая сказка ❤️"

"Аэробный стиль 80-х/90-х годов! 😄"

"Пока вы там, цветок весны будет всегда 🤗"

"Самый красивый цветок - это ты, единственный цветущий круглый год, а не только весной. Чудесно. 😍"

"Mamma mia, если я тебя поймаю ... 🤯🤯"

Напомним, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича). Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила ее семья, и победила, - так девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и миром творчества.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини-бикини ошеломила формами, даст фору молодым: "Лето близко".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" понежилась на берегу моря, завлекая на безлюдный пляж: "Столько сладости".