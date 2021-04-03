Онука Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала спекотні кадри зі спальні

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна внучка легендарного судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вже довгі роки живе в Італії. Красуня побудувала успішну акторську і модельну кар'єру, вона відмінно володіє італійською мовою і часто ділиться з шанувальниками своїми секретами краси. Анна активний користувач Instagram, де часто радує фанатів яскравими фото зі свого життя. Так, днями модель виклала в мікроблозі жарку фотосесію в спальні.

Як видно, на нових фотографіях Анна відображена на ліжку в затишній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - на ній чорне мереживне бюстьє і короткий зелений халатик, а на ногах чорні панчохи. Цей наряд красиво підкреслив пружні форми і струнку фігурку красуні, залишаючи місце для фантазій. Волосся моделі розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

Сафрончик не підписала свою публікацію, зате фанати кинулися обговорювати її знімки, захоплюючись природною красою і засинаючи компліментами в коментарях до фото. "Красиво і добре", "Ти залишаєш мене затамувати подих без слів", "Богиня", "Красиво", "Блажен фотограф", "Чудова", "Красива жінка", "Яка гаряча", "Красуня", "Приголомшливий вид", - пишуть в коментарях до фото Анни.

Нагадаємо, Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в мереживній білизні покрасувалася на камеру: "Мріяти небезпечно"

Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка-красуня Чапкіса озвучила простий секрет, як зберегти молодість: "Знайдіть час для...".

Також Politeka писала, Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" без косметики і білизни показала натуральну красу: домашні кадри.