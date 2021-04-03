Внучка Народного артиста Украины и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала жаркие кадры из спальни
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик уже долгие годы живет в Италии. Красотка построила успешную актерскую и модельную карьеру, она отлично владеет итальянским языком и часто делится с поклонниками своими секретами красоты. Анна активный пользователь Instagram, где часто радует фанатов яркими фото из своей жизни. Так, на днях модель выложила в микроблоге жаркую фотосессию в спальне.
Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена на кровати в уютной комнате. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней черное кружевное бюстье и короткий зеленый халатик, а на ногах черные чулки. Этот наряд красиво подчеркнул упругие формы и стройную фигурку красотки, оставляя место для фантазий. Волосы модели распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.
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Сафрончик не подписала свою публикацию, зато фанаты кинулись обсуждать ее снимки, восхищаясь естественной красотой и засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Красиво и хорошо", "Ты оставляешь меня затаившим дыхание без слов", "Богиня", "Красиво", "Блажен фотограф", "Великолепная", "Красивая женщина", "Какая горячая", "Красотка", "Потрясающий вид", - пишут в комментариях к фото Анны.
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