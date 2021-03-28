Онука Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як ніжиться на пляжі

Як пише Politeka.net , 40-річна внучка Григорія Чапкіса Анна Сафрончик давно живе в Італії. Красуні вдалося досягти висот в акторській майстерності і побудувати модельну кар'єру, дівчина володіє добре італійською мовою і часто ділитися цікавими фото в соціальній мережі Instagram, де за нею стежать безліч людей. Сьогодні Анна опублікувала кілька кадрів, захопивши виглядом.

На одному зі знімків красуня сидить в джинсах і пальто на березі пляжу. Сафрончик схрестила ноги і повернулася до камери, радуючи своєю посмішкою. На інших фото Анна поділилася красою місцевої природи.

"Щасливої Вербної неділі", - написала Анна під фото.

Фанати відразу почали лайкати і коментувати фото: "З Вербною неділею тебе, кохана", "Прекрасна Анна. Дуже красива жінка. Живи життям", "Добрий вечір і щасливої Вербної неділі", "Гарного Вербної неділі і тобі. Ти красива жінка, стільки солодкості", "Доброго часу доби тобі чудова істота", "Неймовірна краса жінки робить пейзаж піднесеним".

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками" приголубила своє декольте, вразивши виглядом.

А ще Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" у міні-бікіні приголомшила формами, дасть фору молодим.