Внучка хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик изумила праздничным образом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм, модель очаровала невероятно красивым снимком, подчеркнув синие глаза сережками с аквамарином.

Анна держала в руках упаковку с выпечкой, и пожелала своим фанатам счастливого выходного дня. Напомним, в воскресенье 4 апреля католики праздновали Пасху, а сегодня у католических стран выходной.

"Счастливого пасхального понедельника 🌸🌺🐣😽🐣🌸🌺🌷🎈❤️🌺🌸😽🐣🐣😽🐣🌼🌸🌺", - написала Анна.

Девушка позировала в тонкой маечке, мило улыбаясь, очаровывая природной красотой и шармом.

Поклонники не прошли мимо поздравления, они поздравили девушку с праздником:

"С Пасхальным понедельником, дорогая", "Ты самая красивая на свете ❤️", "С Пасхой", "Ангел 😇 это ты ...", "Привет, Анна 😘", "Тебе тоже 🌹 спасибо 🤗", "С пасхальным понедельником!", "Всегда bellaaaa😍😍", "Красивый голубоглазый пасхальный понедельник 🕊👏🎈", "Ты шоколадный сюрприз 💓😂👋👋👋😘", - написали фанаты своей фаворитке.

Известно, что Анна Сафрончик работает и живет в Италии. У актрисы были отношения с Паоло Барлеттой, которые распались в 2015 году. В будущем она видит себя счастливой мамой, но сейчас ее интересует карьера. Актриса в драматическом сериале, в театре, а также в фильмах таких известных режиссеров, как Карло Вердоне и Джузеппе Алессио Нуццо.

Напомним, что сын Григория Чапкиса поделился болью от разлуки с женой и детьми, что случилось: "Так грустно..."

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