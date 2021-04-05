Невестка известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, показала семейные фото с детьми, однако ее супруга на них не оказалось

Как передает Politeka.net, кадрами Эмбер Чапкис супруга Грега Чапкиса поделилась на своей странице в Instagram. Она показала, как празднует Католическую Пасху с сыновьями Максимом и Николаем, но без мужа.

Грег Чапкис – сын Григория Чапкиса от второго брака, он родился в 1979 году. Он Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она, как и Грег с семьей, проживает в Сан-Франциско.

Грег пошел по стопам своего отца, и решил посвятить себя танцам, у него есть собственная танцевальная школа Chapkis Dance. В отличие от своего отца, Чапкис-младший вместо классических танцев занимается хип-хопом.

Танцор добился больших успехов в своей карьере и работает с постановками танцев даже для американских знаменитостей. В связи с этим ему часто приходится ездить по миру с турами. Именно в одной из таких поездок он сейчас и пребывает.

Похоже, Грег Чапкис очень скучает по семье. На новый пост своей супруги он отреагировал очень эмоционально.

«Мне так нравятся эти фотографии, так грустно, что я не могу быть там прямо сейчас», - прокомментировал он фото Эмбер с детьми.

«Не грусти, мы скоро увидимся», - ответила мужу Эмбер.

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