Невестка хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса показала милое архивное фото

Как передает Politeka.net, фотографией супруга Грега Чапкиса Эмбер поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Грег Чапкис – сын Григория Чапкиса от второго брака, он родился в 1979 году. Он Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу. Супруга Эмбер помогает ему в развитии школы.

Пара вместе уже более 20 лет, часть из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.

Эмбер показала архивное фото, на котором запечатлена вместе с супругом. На снимке молодой Грег обнимает красотку-блондинку и смотрит в камеру.

«В 2000 году я и подумать не могла, что жизнь будет такой. Ты преодолел так много препятствий и никогда не сдавался. Ты действительно живешь американской мечтой. Я так тобой горжусь за то, что ты преодолел все это просто оставаясь сконцентрированным на том, чего ты хочешь, и достигая таких невероятных целей. Я люблю тебя. Даже когда ты ставишь такие невероятные цели и заставляешь меня работать усерднее вместе с тобой», - написала она.

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