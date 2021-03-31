Внук известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Максим внезапно преобразился

Как передает Politeka.net, кадрами на своей странице в Instagram поделилась невестка знаменитого хореографа — супруга его сына Грега, Эмбер Чапкис.

Женщина показала, как собственноручно подстригла мальчика.

«Этот парень всегда заставляет меня смеяться. Его выражения лица самые лучшие. Ему 5, а кажется, что 15. Я хочу, чтобы он притормозил, но он просто хочет догнать Николая. Люблю моих мальчиков», - написала Эмбер.

Напомним, ранее Максим Чапкис перенес серьезную операцию из-за проблем с зубами. До это подобное хирургическое вмешательство понадобилось и с старшему сыну Грега и Эмбер, однако мальчики перенесли все совсем по-разному.

«Максим вышел из этого совсем не так, как Николай. Николай вышел из кабинета врача, сел в авто и сказал маме, что я хочу на рыбалку, и он пошел. Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы как бы проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я оставила его. Я тогда действительно плохо чувствовала себя», - поделилась невестка Чапкиса.

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