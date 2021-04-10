Сын известного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Грег, показал себя на фоне красивейшего пейзажа
Потомственный хореограф унаследовал профессию своего отца и перебрался подальше от него в Соединенные Штаты Америки, где обзавелся своей собственной танцевальной школой Chapkis Dance. Однако в отличии от легендарного отца, Грэг занимается хип-хопом, а не народными танцами, передает Politeka.net.
Последним фото, которое мужчина обнародовал в своем Instagram-аккаунте стал снимок, сделанный в Майами штат Флорида.
Локацией для 42-летнего Грега стал красивейший городской пейзаж в ночное время.
Мужчина в черной куртке, джинсах и кепке попозировал в полный рост на фоне небоскребов, колеса обозрения, а также моря. Он стоял в профиль и смотрел вдаль.
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«Майами хит», - лаконично подписал сын Чапкиса.
"Горжусь тобой Любовь моя !!! 🔥🔥", - пришла в комментарии супруга Грега.
Известно, что Грег Чапкис уже 20 вместе со своей возлюбленной Эмбер, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.
Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия".
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