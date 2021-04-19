Внук известного хореографа, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Максим серьезно заболел

Как передает Politeka.net, кадрами на своей странице в Instagram поделилась невестка знаменитого хореографа — супруга его сына Грега, Эмбер Чапкис, и рассказала, что произошло.

Эмбер рассказала, что она собиралась ехать по делам, но ее младшему сыну внезапно понадобилась помощь врача, поэтому планы пришлось скорректировать.

«У моего маленького мальчика наружный отит. Надеюсь, эти капли и антибиотики скоро подействуют. Я сказала ему лечь спать, а когда ты проснешься, надеюсь, будешь чувствовать себя лучше», - рассказала она.

Эмбер показала, как гладит по голове спящего сына, к ушам которого приложена согревающая подушка.

Напомним, ранее Максим Чапкис перенес серьезную операцию из-за проблем с зубами. До это подобное хирургическое вмешательство понадобилось и с старшему сыну Грега и Эмбер, однако мальчики перенесли все совсем по-разному.

«Максим вышел из этого совсем не так, как Николай. Николай вышел из кабинета врача, сел в авто и сказал маме, что я хочу на рыбалку, и он пошел. Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы как бы проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я оставила его. Я тогда действительно плохо чувствовала себя», - поделилась невестка Чапкиса.

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