Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса поразила неувядающей красотой

Как передает Politeka.net, 40-летняя итальянская актриса Анна Сафрончик активно ведет Инстаграм, ежедневно радуя поклонников яркими снимками. Как известно, Анна – член творческой семьи. Ее дедушка - Григорий Чапкис, мама - балерина, а отец известный артист. Анна перебралась с семьей в Италию, когда ей было 13 лет. Там она сумела построить карьеру актрисы.

В последнее время у Анны появилось немало украинских почитателей. Они удивляются тому, насколько молодо выглядит Анна. Фаны даже предполагают, что хорошие гены молодости передались ей от дедушки-долгожителя.

На свежем фото Сафрончик показала свое идеальное лицо вблизи. Ни морщин, ни признаков старения на нем видно не было.

«Дом милый дом», - подписала фото женщина.

В комментариях поклонники красотки оставили ей массу приятных слов.

«Тебе точно 40?», «Очень хорошенькая», «Богиня», «Красота», «Здравствуйте, милая Анна, ты становишься все прекраснее, красивее, ярче. Сладких объятий. Люблю тебя», «Прекрасная жизнь, мое сердце, я люблю тебя, наша любовь слишком велика», «Красивая Анна», «Ты совсем не стареешь?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в топике с глубоким декольте поманила сладеньким: "Шоколадный сюрприз…".

Как сообщала Politeka, внучка Григория Чапкиса томно поиграла глазками, засветив, с кем нежится в постели: "Тень твоей улыбки...".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса из «Танців з зірками» пикантно развалилась в кроватке, заманив в оковы ночи: «Взгляд завораживает».