Внучка хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик здивувала святковим образом

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram, модель зачарувала неймовірно красивим знімком, підкресливши сині очі сережками з аквамарином.

Анна тримала в руках упаковку з випічкою, і побажала своїм фанатам щасливого вихідного дня. Нагадаємо, в неділю 4 квітня католики святкували Великдень, а сьогодні у католицьких країн вихідний.

"Щасливого Великоднього понеділка 🌸🌺🐣😽🐣🌸🌺🌷🎈❤️🌺🌸😽🐣🐣😽🐣🌼🌸🌺", - написала Анна.

Дівчина позувала в тонкій маєчці, мило посміхаючись, зачаровуючи природною красою і шармом.

Шанувальники не пройшли повз привітання, вони привітали дівчину зі святом:

"З Великоднім понеділком, дорога", " ти найкрасивіша на світі❤️", "з Великоднем", " Ангел 😇 це ти...", "Привіт, Анна 😘", " тобі теж 🌹 спасибі🤗", " з великоднім понеділком!", "Завжди bellaaaa😍 😍", " красивий блакитноокий Великодній понеділок🕊 👏 🎈", " ти шоколадний сюрприз💓 😂 👋 👋 👋 😘", - написали фанати своїй фаворитці.

Відомо, що Анна Сафрончик працює і живе в Італії. У актриси були стосунки з Паоло Барлеттою, які розпалися в 2015 році. У майбутньому вона бачить себе щасливою мамою, але зараз її цікавить кар'єра. Актриса в драматичному серіалі, в театрі, а також у фільмах таких відомих режисерів, як Карло Вердоне і Джузеппе Алессіо Нуццо.

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