Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса полонила красою

Як передає Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик живе і будує кар'єру в Італії. За кордон сім'я Анни переїхала, коли дівчинці було 13 років. Анна, як і всі члени її сімейства, вирішила піти у творчість. Це не дивно, адже крім легендарного дідуся у Анни є тенор батько і мати балерина.

Сафрончік є активним користувачем Instagram, де регулярно публікує фото. На свіжих знімках красуня постала в дуже елегантному вбранні, яке підкреслило її точену фігурку. Варто відзначити, що в свої 40 років Анна виглядає не старше 30 років. На одному з фото актриса розвалилася в ліжку, заманивши в кайдани ночі своїм загадковим поглядом.

"Що робити, якщо ми подумаємо про завісу? Вона стримує адреналін акторів. Захищає від цікавості глядачів. Вона опускається під оплески і піднімається на уклін. Життя", - підписала фото зірка.

У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.

"Жіночна і неповторна", «красива», «Анна, ваш погляд заворожує», «яка елегантність», «завжди елегантно», «завжди красиво», «нехай відкриється завіса», «інопланетянин», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в топіку з глибоким декольте поманила солоденьким:"шоколадний сюрприз...".

Як повідомляла Politeka, внучка Григорія Чапкіса вразила ніжним кадром з найменшими членами сім'ї:"побалувати себе".

Також Politeka писала, що внучка і єдина дочка Григорія Чапкіса, що живуть в Італії, вразили схожістю:"Сестрички".