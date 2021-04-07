Анна Сафрончик, внучка 91-річного Григорія Чапкіса, хореографа та судді "Танців з зірками", порадувала яскравим фото

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом зі своєю матір'ю Лілією Чапкіс.

63-річна Лілія теж живе в Італії. З батьком жінка не дуже близька, хоч і вирішила піти по його стопах, ставши хореографом.

Сафрончик часто викладає знімки зі своєю мамою, дні народження і свята вони, як правило, відзначають разом. На опублікованому фото жінки стали близько один до одного, здивувавши непідробними теплими посмішками. Старша з них тримала на руках невелику собачку.

Незважаючи на різницю в 20 років, помітно що Анна сильно схожа на матір, хоч і вище зростом.

"Ми ... Я, Мила і Мама 🌺 🌸 ❤ ️ 🎈 🌷 # nofilter # justlove", - підписала знімок внучка Сафрончик.

Користувачі з жаром обговорили побачене, засипавши компліментами й доньку, й онуку Чапкіса.

"Що сказати! Фото говорить саме за себе!😍"

"Спасибі мамі за таку красиву дочку 🤣 😘"

"Мама завжди мама ❤️❤️"

"Красива мама і прекрасна дочка❤️"

"Ви схожі на сестер❤️"

"Чудова сімейна фотографія 👏 😘"

"Як молодо виглядає мама, сестрички"

Раніше ми розповідали, Анна показала, в якому чудовому вбранні зустріла весну. Дівчина вийшла у внутрішній дворик свого будинку в спортивному костюмі м'ятного відтінку, щоб насолодитися сонечком.

"Вони можуть зрізати всі квіти, але ніколи не зупинять весну! (Пабло Неруда)", - підписала вона кадри.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса поділився болем від розлуки з дружиною і дітьми, що сталося: "Так сумно..."

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