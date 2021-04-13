Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса пленила красотой

Как передает Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик живет и строит карьеру в Италии. За границу семья Анны переехала, когда девочке было 13 лет. Анна, как и все члены ее семейства, решила уйти в творчество. Это не удивительно, ведь помимо легендарного дедушки у Анны есть тенор отец и мать балерина.

Сафрончик является активным пользователем Инстаграм, где регулярно публикует фото. На свежих снимках красотка предстала в очень элегантном наряде, который подчеркнул ее точеную фигурку. Стоит отметить, что в свои 40 лет Анна выглядит не старше 30 лет. На одном из фото актриса развалилась в кровати, заманив в оковы ночи своим загадочным взглядом.

«Что, если мы подумаем о занавесе? Он сдерживает адреналин актеров. Защищает от любопытства зрителей. Он опускается под аплодисменты и поднимается на поклон. Жизнь», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.

«Женственная и неповторимая», «Красивая», «Анна, ваш взгляд завораживает», «Какая элегантность», «всегда элегантно», «Всегда красиво», «Пусть откроется занавес», «Инопланетянин», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в топике с глубоким декольте поманила сладеньким: "Шоколадный сюрприз…".

Как сообщала Politeka, внучка Григория Чапкиса сразила нежным кадром с самыми маленькими членами семьи: "Побаловать себя".

Также Politeka писала, что внучка и единственная дочь Григория Чапкиса, живущие в Италии, поразили сходством: "Сестрички".