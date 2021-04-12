Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, показала своїх маленьких друзів
Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу), передає Politeka.net. Сім'я переїхала до Італії, коли внучці Чапкіса було 13 років. З віком там красуня стала моделлю і актрисою.
Анна активно веде сторінку в Instagram, де публікує різні фото. Цього разу артистка показала, як відпочиває разом з маленькими членами сім'ї - з домашніми тваринами.
Актриса одягла жовтий светр і прилягла на диван, а на неї лягли кішка разом з кошеням.
"Побалувати себе😻 💛", - підписала фото Сафрончик.
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За 10 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Красива" "приємна", "ти красива», «ти красива», «Анна жовта", " гаряча !!!» ,- написали користувачі мережі.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Григорій Чапкіс згадав свою внучку. Артист з гордістю розповів, що вона у нього красива і талановита. За словами хореографа, Анна після перемоги на конкурсі краси стала користуватися популярністю і її запросили на зйомки в кіно.
"Її взяли на першу роль: роль російської дівчинки. Вона допомогла, знаючи російську мову і знаючи всі звичаї. І з цього пішло - вона стала кінозіркою. Зараз вона живе в Римі", - поділився Чапкіс.
За словами артиста, у всіх хороші стосунки в родині.
Нагадаємо, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" без білизни підкорила італійців українською красою:"немає меж".
Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в мереживній білизні покрасувалася на камеру:"мріяти небезпечно".
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