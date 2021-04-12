Звезда показала, как ей хорошо

Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, показала своих маленьких друзей

Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака), передает Politeka.net. Семья переехала в Италию, когда внучке Чапкиса было 13 лет. С возрастом там красотка стала моделью и актрисой.

Анна активно ведет страничку в Инстаграм, где публикует разные фото. В этот раз артистка показала, как отдыхает вместе с маленькими членами семьи - с домашними животными.

Актриса надела желтый свитер и прилегла на диван, а на нее легли кошка вместе с котенком.

"Побаловать себя 😻💛", - подписала фото Сафрончик.

За 10 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

«Красивая», «Приятная 😍», «Ты красивая», «Ты красивая», «Анна желтая», «Горячая !!!», - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Григорий Чапкис упомянул свою внучку. Артист с гордостью рассказал, что она у него красивая и талантливая. По словам хореографа, Анна после победы на конкурсе красоты стала пользоваться популярностью и ее пригласили на съемки в кино.

"Ее взяли на первую роль: роль русской девочки. Она помогла, зная русский язык и зная все обычаи. И с этого пошло – она стала кинозвездой. Сейчас она живет в Риме", - поделился Чапкис.

По словам артиста, у всех хорошие отношения в семье.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "Нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танців з зірками" покорила кадром в постели и обращением: "Женщинам всегда приходилось...".