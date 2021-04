Внучка 91-річного хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик влаштувала собі домашній релакс

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі в Італії, опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в ліжку в затишному світшоті рожевого відтінку.

Анна показала себе практично без косметики, з розпущеним волоссям. Дівчина зручно вляглася в ліжку, підперши рукою голову, і млосно пограла оченятами, повільно моргаючи.

Інтригуючий момент супроводжувала пісня з м'яким жіночим вокалом "The shadow of your smile" ("Тінь твоєї посмішки").

Як виявилося, модель ніжилася в ліжку не сама. Дівчина "засвітила" свого пухнастого улюбленця. Анна зробила кішці "масаж" ступнями, перевівши потім камеру на велике панормане вікно - на вулиці йшов дощ. А в підписі внучка Чапкіса поскаржилася на погану погоду: "13 градусів. Нескінченна зима".

Раніше ми розповідали, як Сафрончик здивувала кадром зі своєю 63-річною мамою - Лілією Чапкіс. Вона теж живе в Італії. З батьком, Григорієм Миколайовичем, жінка не дуже близька, хоч і вирішила піти по його стопах, ставши хореографом.

Нагадаємо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс. Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря в місті Ареццо, де тоді жила її сім'я, і перемогла, - так дівчина вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом і світом творчості.

