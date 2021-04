Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик устроила себе домашний релакс

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в постели в уютном свитшоте розового оттенка.

Анна показала себя практически без косметики, с распущенными волосами. Девушка удобно улеглась в кровати, подперев рукой голову, и томно поиграла глазками, медленно моргая.

Интригующий момент сопровождала песня с мягким женским вокалом "The shadow of your smile" ("Тень твоей улыбки").

Как оказалось, модель нежилась в постели не сама. Девушка "засветила" своего пушистого питомца. Анна сделала кошке "массаж" ступнями, переведя затем камеру на большое панорманое окно - на улице шел дождь. А в подписи внучка Чапкиса пожаловалась на плохую погоду: "13 градусов. Нескончаемая зима".

Ранее мы рассказывали, как Сафрончик изумила кадром со своей 63-летней мамой - Лилией Чапкис. Она тоже живет в Италии. С отцом, Григорием Николаевичем, женщина не очень близка, хоть и решила пойти по его стопам, став хореографом.

Напомним, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис. Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила ее семья, и победила, - так девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и миром творчества.

