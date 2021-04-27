Сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег вместе с супругой ошеломили известием

Как передает Politeka.net, 42-летний хореограф опубликовал в "сториз" в Инстаграм свежее фото, на котором позировал с любимой "половинкой".

Как известно, Грег пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь танцам. В Сан-Франциско, США, мужчина организовал свою танцевальную студию, в которой преподает хореографию. Кроме того, сын Чапкиса часто сотрудничает с различными звездами.

А помогает Грегу вот уже как двадцать лет верная и любящая супруга Эмбер, подарившая ему двоих сыновей.

Она выставила это же фото у себя в Инстаграм, объяснив в подписи, что происходит и о каком таком важном событии все твердят. Оказывается, Грег со своими воспитанниками будет участвовать в очередном сезоне американского шоу талантов "Americans Got Talent".

"Шоу "В Америке есть таланты" представило миру ChapKidz. Безумно, но мы снова участвуем и на этот раз с нашей юниорской командой. Мы оба многому научились, когда в последний раз были здесь в 10-м сезоне AGT в 2015. Эта программа прекрасна ❤️🌹 Все, от танцоров, хореографии и костюмов. Это просто красиво 😍💯 Ты проделал потрясающую работу, очень горжусь тобой, любимый ❤️. Не могу дождаться, когда все увидят, что мы придумали за время карантина", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать событие:

"Лучшие 💛"

"так благодарен и тебе, и Грегу 💜"

"Не могу дождаться, чтобы посмотреть, как вы, ребята, порвете сцену и поразите судей !! 🙌🔥💯"

"Готовься Америка. 🔥"

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия".

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