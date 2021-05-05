У четырежды женатого 91-летнего Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", двое детей. Старшая - дочь Лилия от первого брака, и младший - сын Грег от второго
Известно, что оба наследника легендарного танцора и хореографа пошли по его стопам. При этом его отношения с детьми нельза назвать близкими. И Лилия, и Грег живут за границей.
Так, 63-летняя дочка Чапкиса давно выехала в Италию, вместе с тогда еще своим мужем, артистом оперетты тенором Евгением Сафрончиком, с которым, впрочем, уже рассталась, и 13-летней дочерью Анной, внучкой Григория Николаевича.
Известно, что женщина, как и ее отец, преподает хореографию, прочно пустив свои корни в Италии. У нее теплые отношения с дочкой, ставшей итальянской модельию и актрисой. Девушка часто выкладывает кадры их совместного досуга.
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Так, Анна поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, в котором показала, как балует свою маму, передает Politeka.net. Она накрасила Лилию, трогательно обняв в конце (чтобы посмотреть ролик, прокролльте вниз).
"Самое большое счастье для меня - делать счастливыми самых дорогих мне людей. Прежде всего, я люблю баловать мою милую мамочку! Сегодня, в связи с Днем матери, я дарю ей ее любимый набор косметики", - сообщила Сафрончик.
Пользователи прокомментировали увиденное:
"Какая красивая мама! 😃"
"Красивая мама, ты такая же"
"Ты красивая и мама тоже ❤️"
"Она очень похож на тебя..."
"Всегда очень элегантна!"
"Браво, тебе все мое восхищение👏"
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".
Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".
Также Politeka писала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.