У четырежды женатого 91-летнего Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", двое детей. Старшая - дочь Лилия от первого брака, и младший - сын Грег от второго

Известно, что оба наследника легендарного танцора и хореографа пошли по его стопам. При этом его отношения с детьми нельза назвать близкими. И Лилия, и Грег живут за границей.

Так, 63-летняя дочка Чапкиса давно выехала в Италию, вместе с тогда еще своим мужем, артистом оперетты тенором Евгением Сафрончиком, с которым, впрочем, уже рассталась, и 13-летней дочерью Анной, внучкой Григория Николаевича.

Известно, что женщина, как и ее отец, преподает хореографию, прочно пустив свои корни в Италии. У нее теплые отношения с дочкой, ставшей итальянской модельию и актрисой. Девушка часто выкладывает кадры их совместного досуга.

Так, Анна поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, в котором показала, как балует свою маму, передает Politeka.net. Она накрасила Лилию, трогательно обняв в конце (чтобы посмотреть ролик, прокролльте вниз).

"Самое большое счастье для меня - делать счастливыми самых дорогих мне людей. Прежде всего, я люблю баловать мою милую мамочку! Сегодня, в связи с Днем матери, я дарю ей ее любимый набор косметики", - сообщила Сафрончик.

Пользователи прокомментировали увиденное:

"Какая красивая мама! 😃"

"Красивая мама, ты такая же"

"Ты красивая и мама тоже ❤️"

"Она очень похож на тебя..."

"Всегда очень элегантна!"

"Браво, тебе все мое восхищение👏"

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".

Также Politeka писала, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» показала, как кайфует на отдыхе в Риме: кадры счастливицы.