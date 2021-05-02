Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна, показала, как наслаждается отдыхом в Риме

Как передает Politeka.net, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери хореографа от первого брака). Когда девочке было всего 13 лет, семья уехала жить в Италию. Там Анна построила карьеру модели и актрисы. Уже в 17 лет она завоевала титул «Мисс Тоскана». Сейчас 40-летняя красотка снимается в фильмах и сериалах.

После того, как Григорий Чапкис показал своего сына на одном из эфиров «Танці з зірками», к его семье стали проявлять пристальное внимание. В одном из интервью он упоминул свою талантливую внучку. За Анной в сети теперь следят не только итальянские, но и украинские поклонники.

Недавно актриса отправилась отдыхать в Рим. Она ежедневно хвастается красотами, которые ей приходится видеть, а также показывает все наслаждения мира, включая еду. На свежих фото Анна продемонстрировала, как гуляет по старинному городу. Также она с удовольствием наслаждалась и кайфовала от местной еды. Это было слышно по ее возгласам.

Напомним, что внучка-красотка Чапкиса из «Танців з зірками» в кожаных ботфортах заговорила о любимом деле: «Удовольствие неописуемо…».

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поразила идеальной фигурой в одном белье: "Важно любить себя".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса в платье с пикантными разрезами разволновалась перед выходом на сцену: "Адреналин!".