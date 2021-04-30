Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна внучка легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вже довгі роки живе в Італії. Красуня успішна модель і актриса, вона досконало володіє італійською мовою і веде свій блог в Instagram. У соцмережі Анна часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і відео, і цього разу показала спокусливий кадр у білизні.

Як видно, Сафрончик відображена на синьому тлі, вона стоїть в цікавій задумливій позі і дивиться прямо в об'єктив. Перед камерою модель з'явилася в стильній білосніжній білизні, яка відмінно підкреслила її ідеальну фігуру і засмаглу шкіру. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкове вираз.

У підписі до кадру Анна розповіла про те, як важливо любити і піклується про себе. "Привіт, друзі. Ви знаєте, як для мене важливо любити себе і піклуватися про себе, тому сьогодні я оголошую про мою нову співпрацю з @dimhora, італійською компанією, що спеціалізується на оздоровленні. Скоро я покажу вам мій мінібасейн, нарешті зібраний у мене вдома! Слідкуйте за оновленнями", - написала красуня. Шанувальники тут же кинулися обговорювати чарівні знімки Анни, засинаючи компліментами в коментарях до фото.

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